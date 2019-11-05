День открытых дверей в ТГМУ стал первым в своём роде

Тихоокеанский государственный медицинский университет в субботу провёл День открытых дверей для всех желающих. Ежегодное и почти традиционное для ТГМУ мероприятие, в этом году, однако, претерпело значительные изменения и нововведения. Некоторые из них, уверены эксперты, могут даже стать подспорьем в реализации национального проекта "Здравоохранение". О том, как именно это произойдёт, чем отличается прошедший "открытый" день от других и чем будет интересен абитуриентам ТГМУ, DEITA.RU рассказали медицинские специалисты вуза.

Узнавать о будущей специальности как можно больше еще до подачи документов — мало кто поспорит, что это одно из ключевых действий, из того списка, что должен выполнить выпускник средней школы за короткий период «абитуры». Особенно это касается тех профессий, где градус ответственности повышается пропорционально сложности их освоения. В авангарде всегда были и инженеры, и программисты, и, конечно, врачи. Для последних в главном медицинском вузе Приморья все уже подготовлено. А для любопытных — теперь ДВА в год ТГМУ устраивает открытое посещение своих кафедр и институтов, где дети и родители могут пообщаться с деканами, преподавателями и иже с ними. Однако в этом году гостей вуза ждало кое-что новенькое.

День открытых дверей 2.0 — наверное так стоило назвать это мероприятие организаторам. Уж очень много всего интересного они показали в этот раз. Начать хотя бы с того, что кроме традиционных посиделок в аудитории с преподавателями, гостям провели полноценную экскурсию по самым потаённым уголкам ТГМУ. Медицинский университет раскрыл свои главные секреты: на чем тренируются будущие хирурги, как учатся своему непростому и ответственному делу акушеры-гинекологи и многое другое. Гвоздём всей программы стал так называемый Симуляционный центр — именно здесь «обитают» роботизированные тренажёры, настолько современные, что при ошибке студента буквально кричат от боли.

В коридорах вуза корреспонденту DEITA.RU встретилась и проректор ТГМУ. Она рассказала о том, как важно проводить такие мероприятия:

«День открытых дверей — это одно из наиболее важных событий в жизни образовательной организации. Это день, когда мы рады нашим будущим абитуриентам, их родителям. Когда мы готовы рассказать об особенностях подготовки медицинских кадров. О структуре подготовки. Ответить на все вопросы. Ведь успешное информирование — залог успешности приёмной кампании», - рассказала корреспонденту агентства проректор вуза, Лидия Транковская.

В целом, отмечают организаторы мероприятия, такие инициативы, с привлечением зрелищной образовательной экспозиции, приправленной качественным информированием, помогают привлекать в отрасль новых, молодых специалистов. А также отсеивать потенциально не готовых для такой профессии ребят. Привлечение в здравоохранение новых кадров - одна из ведущих программ нацпроекта «Здравоохранение».

К слову, в этом году в Приморье отчасти уже удалось реализовать эту задачу: так, за 9 месяцев 2019 года было привлечено и устроено на работу 78 новых специалистов. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года край лишь потерял в численности медперсонала, причем больше, чем сотню позиций.

Ранее DEITA.RU уже писало о том, как Приморье активно включилось в реализацию национального проекта «Здравоохранение». Еще в конце сентября эксперты и представители профильных ведомств выделили одно из главных направлений в контексте работы нацпроекта в регионе — социальную поддержку врачей.

Евгений Черемухин