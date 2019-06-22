Представители власти и общественники, военные и ветераны, воспитанники патриотических клубов и студенты – настоящие патриоты приняли участие в памятном митинге во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

День начала самой кровопролитной войны – 22 июня — отзывается болью в сердце у каждого. И нет такой семьи, которую бы не опалила война. Государственный День Памяти и скорби отмечается уже больше 20 лет, но каждый раз от слов Левитана сжимается сердце.

«Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы напали на Советский Союз». Но уже тогда прозвучали слова – наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Но до этого счастливого дня было 1418 дней и ночей. Дорогой ценой была оплачена эта победа – более 26 миллионов жизней. Эти герои подарили жизнь нам, ныне живущим под мирным небом. И сегодня, 22 июня, мы чтим их память: тех, кто погиб на полях сражений, работал в тылу, кто в партизанских отрядах не давал покоя врагу.

Памятные мероприятия, о которых рассказало DEITA.RU, проходили во Владивостоке и других приморских городах с самого утра – «Горсть памяти», шествие «Свеча памяти». Завершилось все возле мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Траурной колонной прошли по улицам дальневосточной столицы губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, глава города Олег Гуменюк, председатель Думы Владивостока Андрей Брик, председатель Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко, военные, депутаты, представители общественных и патриотических организаций.

«Сегодня особый, памятный день – 78 лет назад тишину воскресного утра разорвал грохот артиллерийских снарядов и авиабомб, враг вероломно вторгся в нашу страну. Десятки краев и областей, миллионы советских граждан оказались в оккупации, но волю народа, руководство страны, врагу сломить не удалось. – сказал на митинге губернатор края Олег Кожемяко, - Все, от мала до велика, встали на защиту своей Родины. На фронте и в тылу, не щадя своей жизни, не покладая рук, трудились миллионы советских граждан. Долгих четыре года ковалась Победа, но она далась неимоверной ценой – миллионы советских граждан, в том числе 60 тысяч приморцев пали на полях сражений. Память о них будет жить в наших сердцах вечно», - сказал Олег Кожемяко.

Торжественная передача земли с мест захоронения советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны – в солдатском кисете – с пачесями передали для хранения в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных Сил России. В рамках всероссийской акции «Горсть памяти» все кисеты с землей, привезенных в Подмосковье из сотен российских городов, поместят в гильзы от снарядов.

«Есть в истории нашей великой страны даты, вспоминать которые тяжело, но помнить которые нужно обязательно, - сказал председатель ЗС ПК Александр Ролик, - Одна из них - 22 июня 1941 года. Сегодня здесь у мемориала Боевой славы Тихоокеанского флота, мы чтим память всех, кто встал на защиту нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, кто погиб на полях сражений, кто ковал Победу в тылу. Эта война коснулась всего нашего народа, каждой семьи. Мы всегда будем помнить тех, кто воевал, кто трудился в тылу, кто делал нашу Победу во имя будущих поколений.

Мы помним всех, кто погиб, мы желаем доброго здоровья и долгих лет жизни всем, кто сегодня вместе с нами занимается воспитанием подрастающего поколения. Очень важно, что сегодня на нашем митинге воспитанники патриотических клубов, которые делом показывают, как нужно любить нашу Родину. Доброго здоровья ветеранам и вечная память погибшим», - обратился к участникам митинга Александр Ролик.

Отсчитывала свои секунды минута молчания, когда вспомнили тех, кто отдал свои жизни за победу. В их честь прогремел траурный салют.

Инна Эстрина















