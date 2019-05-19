Ностальгические чувства россиян по советскому прошлому эксплуатируют как коммунисты, так и единороссы, сообщает DEITA.RU.

В календаре праздников и памятных дат современной России День пионерии отсутствует. Взамен него предлагается некий аморфный День детских общественных объединений.

Тем не менее, День пионерии 19 мая празднует значительное количество россиян, не забывших пионерского детства и вожатской юности.

Более того, в российских регионах накануне и в день праздника проходят торжественные церемонии, хотя и не столь многочисленные, как в советские времена. Так, почти 100 пионеров съехались на торжественную линейку и празднование в Абакан. С 97 днем рождения пионерской организации ребят поздравил первый секретарь Хакасского регионального отделения КПРФ, глава республики Валентин Коновалов. Коммунист пожелал быть новому поколению честными и справедливыми, добиваться успехов, но не терять при этом лучших человеческих качеств.

Любопытно, что играют на ностальгических чувствах россиян не только коммунисты, но и единороссы. «Слет совсем не юных пионеров» прошел 17 мая во Владивостоке на территории Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов и собрал более ста человек. Ностальгическое мероприятие, посвященное беззаботной пионерской юности, проводилось в рамках реализации федерального проекта «Единой России» «Старшее поколение» в Приморском крае.

Дмитрий Санников