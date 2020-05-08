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«День Победы» споют 9 мая на Земле и орбитальной станции на разных языках
Караоке будет доступно для всех желающих на интерактивной панели с возможностью выбора языка
Жители Приморского края присоединятся к исполнению легендарной песни «День Победы» на разных языках. Одноименная акция стартует в честь 75-летия Победы во всех регионах России и других государств.
Напомним, старт акции дал самый известный исполнитель песни – Лев Лещенко. С призывом присоединиться к ней в своих аккаунтах в социальных сетях также выступили Надежда Бабкина, Михаил Галустян, Евгений Петросян, Александр Коган и другие артисты.
Участником акции может стать любой желающий, для этого нужно исполнить песню «День Победы» на своем родном языке. На сайте pobeda-2020.ru для этого работает интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего – более 100 языков). Панель будет доступна в полноценном режиме с 8 мая.
Любой пользователь может также записать видеоролик с собственным исполнением песни и представить его на конкурс. Лучшие видео будут показаны по центральным ТВ-каналам.
В акции примут участие жители постсоветского пространства и иностранных государств, главы национальных субъектов РФ, экипаж МКС, российские военнослужащие в Сирии, известные политические и общественные деятели.
Проект «День Победы на разных языках» реализуется силами оргкомитета партии «Единая Россия» «Наша Победа». Партнерами акции выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение «Волонтеры Победы».