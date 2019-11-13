День профориентации для школьников состоялся в рамках чемпионата Worldskills

Ребята из школ Владивостока посетили Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж в рамках «Дня профориентации», сообщает DEITA.RU.

В рамках проведения V регионального чемпионата Worldskills традиционно организован «День профориентации». Школьники организованно пребывают на площадке чемпионата и знакомятся с той или иной компетенцией. Как отмечают организаторы, возраст ребят чётко не регламентируется, однако в большей степени мероприятие направлено на школьников выпускных классов - 8-11 классы.

В первый день мероприятия школьники ознакомились с работой площадок «Социальная работа», «Малярные и декоративные работы», «Спасательные работы», а также «Охрана труда». Более того, школьники могут принять участие в профессиональных пробах.

Как отмечает Марина Оноприенко, ответственный секретарь приёмной комиссии ДВГГТК, исполняющая роль организатора взаимодействия со всеми внешними структурами на чемпионате, ребятам будет интересно попробовать себя в роли пожарного или маляра.

«Основная задача Дня профориентации - с одной стороны показать ребятам, что происходит на площадках чемпионата, с другой стороны дать ребятам почувствовать, что может представлять из себя профессиональная деятельность по той или иной специальности», - отметила Марина Маратовна.

Школьники смогли примерить на себя обмундирование работника пожарной службы, побыть в роли социального работника, или попробовать ловко орудовать кисточкой в роли маляра.

Двери колледжа открыты для школьников на протяжении двух дней, в первый в колледже побывало чуть менее двухсот школьников, во второй день мероприятия ожидается не меньшее количество учеников.

Софья Корф