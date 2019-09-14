День рождения Медведева: грустный праздник

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву 14 сентября исполнилось 54 года, сообщает DEITA.RU.

Дмитрий Медведев – одна из самых значимых фигур в российской власти. Шутка ли – Дмитрий Анатольевич даже президентом страны был в 2008 – 2012 годах. В сравнении с этим меркнут и его нынешнее руководство партией «Единая Россия» и должность председателя совета директоров ОАО «Газпром» в 2002 – 2008.

В своей же нынешней должности председателя правительства России Дмитрий Медведев находится вот уже 7 лет. Что же ему удалось сделать для развития страны? С какими подарками от Медведева встречают россияне его 54-летие?

Из того, что сразу же придет на ум – пенсионная реформа. Повышение пенсионного возраста коснулось абсолютного большинства россиян, даже если они по молодости лет еще этого не поняли. Именно правительство Медведева протащило пенсионную реформу через Государственную Думу, несмотря на протестные акции, прошедшие по всей стране.

Не удалось россиянам с Медведевым и разбогатеть. Реальные денежные доходы россиян падают вот уже 5 лет подряд. По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года они снизились еще на 1,3%.Справедливости ради, есть и те, у кого денег становится намного больше и больше, и они штурмуют все новые строчки мировых и российских рейтингов популярных финансовых изданий. Но сколько их таких на всю большую Россию? Десятки, максимум.

Чем запомнился Медведев, так это своими крылатыми выражениями. «Денег нет, но вы держитесь», «Идите в бизнес», «Свобода лучше несвободы», «Я передам Владимиру», «А я и не болел».

Забавный он, этот Дмитрий Анатольевич. Со всеми своими непопулярными решениями, любовью к гаджетам и похрапыванием на официальных мероприятиях. А потому, возможно, в его 54 день рождения кто-то и поднимет рюмочку за его здоровье. И, может быть, это даже будут не только его родственники и подчиненные.

Дмитрий Санников