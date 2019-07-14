Песни и танцы творческих коллективов города порадовали горожан во время празднования Дня Рыбака. За пользу и насыщение отвечали работники полевой кухни - любой желающий мог отведать наваристой ухи, сообщает DEITA.RU.



В минувшее воскресенье жители и гости Владивостока отметили День Рыбака в одном из самых популярных мест отдыха горожан - на Спортивной набережной. Принять участие в мероприятии пожелали как представители старшего поколения, так и молодежь. Даже для подрастающего поколения здесь нашлось, чем заняться – дети играли в твистер, морской бой и фотографировались с «креветкой».

Поутру пасмурное небо распогодилось, будто специально, к самому началу праздника. На сцене появился владыка морей – Нептун, и посвятил всех собравшихся в рыбаки.

Гостей праздника угощали настоящей ухой, приготовленной на полевой кухне. Отведать традиционного рыбацкого лакомства пожелало более двухсот человек – именно столько людей насчитывала длинная очередь. От палящего зноя некоторые спасались под зонтиками. Помимо ухи, гостей угощали и чаем, которого приготовили ни много ни мало – 100 литров. Ухи наварили гораздо больше – порядка семисот литров.

Получив тарелку ароматного бульона, люди делились впечатлениями – кому-то уха показалась не сильно наваристой, местные жители отвечали лаконично - «Нормальная!».

Традиция отмечать День Рыбака уходит корнями во времена СССР. На правительственном уровне определили день праздника – второе воскресенье июля. Вот уже более 30 лет работники рыбоводческих предприятий, ихтиологи, сотрудники рыбоохраны и просто рыбаки-любители отмечают День Рыбака. Столица Дальнего Востока отметила праздник весьма масштабно и ярко – трудно найти во Владивостоке семью, чьи друзья и родные не были бы связаны с морем.

Анна Романова