День самбо отпраздновали в Приморье

Зарядка, показательные выступления и мастер-классы по самбо в рамках Дня и Года этого вида спорта в России прошли накануне, 17 ноября, во Всероссийском детском центре «Океан», сообщили DEITA.RU в пресс-службе администрации Приморья.

Спортивный день в ВДЦ «Океан» организовали краевая администрация, приморское отделение «Единой России» и Дальневосточная ассоциация «Мы родом из самбо». Мероприятия в Год самбо в России проведены в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.

С праздником участников смен «Молодые лидеры России», «Инновациям – старт!» и «Энергия старта» поздравил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В общей зарядке приняли участие ребята из дружин «Парус» и «Бригантина». Выступая перед присутствующими губернатор отметил значимость самбо для приморцев. Именно в Приморье жил один из основателей вида спорта – Василий Ощепков. Всего же в краевых секциях по самбо сегодня занимаются около восьми тысяч детей.

После зарядки губернатор края побывал во дворце спорта, где накануне прошли соревнования по самбо между клубами «Самбо-80» и «Квадро-Т». Директор «Океана» Андрей Базилевский рассказал Олегу Кожемяко о недавнем открытии секции самбо для местных ребят из поселка Емар, добавив, что в скором времени здесь появятся аналогичные секции по боксу и футболу.