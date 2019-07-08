День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля, сообщает DEITA.RU.

В связи с тем, что в 2019 году 8 июля выпадает на понедельник, во многих городах праздничные мероприятия проводятся в воскресенье, 7 июля.

В приморском Арсеньеве по традиции прошел парад семей и детских колясок, сообщили DEITA.RU в администрации города.





Арсеньевским семейным парам, прожившим в законном браке не менее четверти века, известным среди горожан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, воспитавшим детей достойными членами общества, вручили медаль «За любовь и верность».





В ряде российских регионов и населенных пунктов в понедельник, 8 июля, вводится запрет на продажу алкоголя. Запрет на продажу алкоголя связан с празднованием в России Дня семьи, любви и верности. По региональным законам алкоголь в этот день в магазинах гражданам не продадут. При этом не ограничивается продажа спиртных напитков в предприятиях общественного питания (рестораны, бары и кафе).

На трезвую голову будут отмечать День семьи, любви и верности во Владимирской и Сахалинской областях, республиках Коми, Чувашия и Чукотском автономном округе.

Дмитрий Санников