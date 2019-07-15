В минувшие выходные в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности в селе Михайловка прошёл традиционный конкурс-смотр колясок на центральной площади, сообщает DEITA.RU.

Такой парад проходит в районе не первый год по инициативе главы муниципального района. И с каждым годом количество участников растёт. На этот раз было заявлено 36 участников, и организаторы разделили участников на 2 возрастные категории: от 0 до 3 и от 4 до 7 лет. Участникам предложили оформить коляски на темы: «Любимая сказка», «Коляска для супергероя» и «Маленькая леди». Участие в них приняли 10 семей в индивидуальных номинациях и 26 семей в составе команд 4 детских садов Михайловского района. В командной номинации «Моя любимая кукла» свои работы представили 4 детских сада.

Победителями в каждой из представленных номинаций стали: Семен Ольховец (номинация "До 3-х лет"); Александра Вакулко (в номинации "Коляска для любимой куклы"); детский сад №16 "Светлячок" (среди детских садов). В номинации "Зрительская симпатия" победил Святослав Добрынин.

В параде колясок приняла участие и многодетная семья Прокаевых – гордость Михайловского района. У Натальи и Александра пять детей, и по их словам, поддержка многодетным в Приморье выражается не только в таких вот объединяющих семейных мероприятиях, но и в конкретных соцпрограммах. Так, по региональной программе они смогли улучшить свои жилищные условия и сменили 60 квадратов на семерых на большой дом, где есть и огород с садом, и гараж, и место для пополнения всегда найдётся.

Пока совсем юные жители Михайловки колясками мерились, ученики театральной студии «Премьера» готовились к Праздничному концерту, где также выступили ученики уссурийского колледжа искусств и местные коллективы.

«Хотелось бы, конечно, чтобы больше деток рождалось в нашем районе. У нас, как и во многих муниципалитетах, есть проблема: родители часто уезжают в крупные города на заработки, и очень много детей покидают район. А наша главная цель – сплотить семьи Михайловского района, а также оказать помощь, в том числе молодым и многодетным семьям», – Елена Соломай, заместитель главы Михайловского муниципального района.