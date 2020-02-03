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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

День сурка проспали российские звери

сурок

Сурки в Московском зоопарке проспали праздник, сообщает DEITA.RU по материалам учреждения.

Как рассказали в Московском зоопарке, 2 февраля в США и ряде других стран по традиции празднуется День сурка. Считается, что именно в этот день зима начинает идти на убыль и появляются первые вестники весны - сурки. Если грызуны выходят из спячки и начинают сновать по земле в поисках корма, то значит, что потепление не за горами. Однако в том случае, если пробудившийся сурок снова прячется в норе, следует ждать новой волны холодов.

Наши же, российские сурки обыкновенно игнорируют свой «официальный» праздник и не просыпаются. Американская традиция к ним мало применима, прежде всего потому, что на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок - лесной, а российский - степной (его второе название - байбак). Для последнего характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев.

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