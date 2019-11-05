День здоровья провели в Находке

В субботу, 2 ноября, в Находке провели День здоровья. Специально для этого в город прибыли врачи медицинского автопоезда "Здоровье", оснащенного необходимым диагностическим оборудованием. Здесь есть передвижная лаборатория, флюорограф, маммограф, экг и многое другое. Совместно с находкинскими врачами медики провели профилактическое медицинское обследование, предусмотренное государственной программой диспансеризации. Пройти его мог любой горожанин старше 18 лет. Находка стала первой в крае площадкой, организовавшей у себя такую масштабную акцию.

Вадим Глазунов, куратор медицинского автопоезда "Здоровье":

"Многие люди сегодня не понимают, зачем нужна диспансеризация. Зачастую разные серьезные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявить проявления болезни или риск ее развития, тем лучше. Диспансеризация как раз и помогает это сделать."

Так, по результатам 2018 года у каждого пятого находкинца, прошедшего обследования, впервые было выявлено заболевание, о котором человек и не догадывался.

"Мы просим относиться серьезнее к регулярным медицинским обследованиям всех людей, а особенно - трудоспособного возраста. К врачам надо обращаться не только тогда, когда что-то беспокоит," – напоминает заведующая поликлиникой СП "Городская больница №1" Екатерина Максименко.

Организаторы постарались сделать процесс диспансеризации максимально приятным для горожан. Пришедших проверить свое здоровье встречали музыкой и песнями -муниципальные учреждения культуры подготовили концертную программу. Тех, кто прошел медицинский осмотр, угощали кислородными коктейлями, а также приглашали проверить свою удачу в лотерее. Среди выигрышей – абонементы в бассейн и билеты в кино.

Михаил Светлов