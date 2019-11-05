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День жестянщика близко: как обезопасить себя на дороге

стекло

Зачастую зима наступает «внезапно» - оглянуться не успеешь, снег пушистыми хлопьями усыпал всё вокруг, и движение на дорогах «встало». Чтобы не повредить свою «ласточку» в дорожных авариях, необходимо придерживаться некоторых правил, сообщает DEITA.RU.

Простое правило, которого, однако придерживаются не все автовладельцы – смена летней резины на зимнюю. Не стоит бояться переобуться раньше, чем положено, безопасность превыше всего.

Второе правило – перед поездкой необходимо подготовиться. Нужно залить незамерзайку, проверить дворники и при необходимости, заменить их, очистить зеркала и стёкла авто, а также фары. Машина должна быть заметной на дороге и хорошо управляемой.

Для оценки ситуации на дороге, на свободном участке можно сделать пару манёвров – пару раз намеренно затормозив, чуть плавнее и чуть жёстче. Данная мера позволит выбрать наиболее безопасный характер вождения. Однако позже при вождении нежелательно делать резких движений. Это касается как рулевого управления, так и педалей. Плавное движение может стать залогом безопасности водителя.

Кроме того, тормозить на скользкой трассе можно «с запасом», иными словами, чуть загодя. Не следует останавливаться впритык к другим автомобилям, подобные действия могут спровоцировать аварию по принципу «паровозика» - из нескольких автомобилей сразу. По той же причине не стоит оставлять автомобиль вблизи перекрёстков или поворотов. Чужое авто может «занести», из-за чего может возникнуть авария.

Перед пешеходным переходом лучше затормозить заранее. Скользкое покрытие неприятно и для пешеходов, вполне вероятно, что кто-то из них может поскользнуться.

Не стоит забывать и о видеорегистраторе – при возникновении спорной ситуации на дороге, он может стать незаменимым помощником.

Кроме всего вышеперечисленного, не стоит пренебрегать и общественным транспортом. Таким образом автолюбитель не только максимально обезопасит себя, но и сократит количество транспорта на дорогах города.

Софья Корф

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