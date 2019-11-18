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День жестянщика: ГИБДД раскрыло число ДТП
Сегодня, 18 ноября, по данным краевой ГИБДД, в столице было не так много ДТП, как можно было предположить, глядя на дорожную обстановку в городе, сообщает DEITA.RU.
Так, по сообщению ведомства, во Владивостоке произошла 31 авария.
«В 19 из них есть пострадавшие с разными степенями тяжести, 12 из зафиксированных аварий произошли без повреждений людей и техники», - уточнили в дорожной службе.
Кроме того, в разговоре с корреспондентом DEITA.RU. представитель ведомства отметил, что смертельных ДТП на дорогах краевого центра не было зафиксировано.
Напомним, сегодня утром город буквально застрял в 10-балльных пробках. Многие населенные пункты оказались и вовсе «отрезаны», таксисты подняли цены на почти неприличные высоты, а большинство горожан опоздало с утра на работу. Отдельные участки трасс власти закрыли для проезда.
В настоящее время городские службы заняты активной уборкой снега в городе. Очищаются как проезжая часть, так и тротуары, лестницы и виадуки. По сообщению мэрии, работы продолжатся и ночью. На дороги должно выти 154 единицы техники.
Александра Маслова