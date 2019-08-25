За первые шесть месяцев 79 регионов из 85 не стали повышать заработные платы бюджетникам, сообщает DEITA.RU.

Согласно статистики подсчетам статистической службы майские президентские указы смогли выполнить только в нескольких регионах страны. Без повышения заработной платы остались работники дошкольных заведений, преподаватели допобразования, соцработники и работники здравоохранения.

При этом перевыполнили план среди учителей, работников культуры и ученых. По мнению экспертов, заработные платы поднимают докторам и педагогам, потому что за них приходится давать отчет перед столицей. Однако даже это не помогает выполнить майские указы – зарплата медработников в 24 регионах не доходит до обещанных «вдвое выше средней по региону».

Аутсайдерами в заработной плате медработников являются Мурманск, Тыва, Ингушетия, Красноярск и Чита.

Напомним, что повышение заработных плат проходило в рамках выполнения майских указов российского лидера Владимира Путина.

Иван Юрьев