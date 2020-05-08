Денег нет, а цены растут: скоро россияне не смогут покупать продукты

Статистика свидетельствует о росте цен в России за апрель, сообщает ИА DEITA.RU.

Росстат опубликовал данные по инфляции в России. Согласно подсчетам аналитиков, рост цен составил 0,8 процентов по отношению к марту и 3 процента по среднегодовому показателю.

Наиболее «преуспели» продовольственные товары - их стоимость возросла на 3,5 процента по среднегодовым значениям. Непродовольственные товары возросли в цене на 1,7 по отношению к марту и на 2,8 по году.

Примечательно, что цены в сфере услуг практически не растут. Рост зафиксирован на 0,1 процента в сравнении с мартом.

Но тут все логично: некому и нечего предоставлять - ценник остается стабильным. Несмотря на усилия государство по недопущению спекуляций медикаментами, данные Росстата свидетельствуют о росте цен на медицинские товары. Резкий скачок цен на медикаменты – 3.2% по месяцу и 9.8% по году.

Цены ещё будут оставаться на повышенном уровне месяц-два, после чего, скорее всего, вернутся на прежнюю траекторию. Сказываются мартовские потрясения - после «черного понедельника» 9 марта рынок реагирует волнообразно. Одновременно с ростом цен в стране продолжают падать реальные доходы россиян.

На данный момент показатели еще не катастрофические, так как у граждан еще остались запасы сбережений. Однако аналитики Unusual Concepts прогнозируют, что пик обнищания наступит через месяц-два, когда россияне почувствуют нехватку зарплат и сбережения закончатся. Анонсированная государством поддержка в виде МРОТ - слабое утешение.

Правда, так не считает глава Минфина Антон Силуанов, заявивший на днях, что 12 130 - это «не так уж и мало». Главный финансист заявил, что эти деньги составляют около 70 процентов белой зарплаты россиян. А те, кто выдает деньги в конвертах, сами виноваты.

То же аналитическое исследование гласит, что в супермаркетах россияне стали брать товар более дешевой ценой категории. Эксперты ВЭБ считают, что годовое падение достигнет 6,5 процентов. По их прогнозам, падение продолжится до 2021 года.