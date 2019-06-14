Скандальное высказывание премьер-министра России Дмитрия Медведева породило опасный феномен в российской политике, который может раскачать основы власти, считают эксперты Института региональной экспертизы, сообщает DEITA.RU.

Интересное исследование о резонансных высказываниях российских чиновников и депутатов провели специалисты Института региональной экспертизы. Скандальные заявления стали не только трендом медийного пространства, но и реальным феноменом современной российской политики.

Если раньше неосторожные высказывания чиновников воспринимались народом как досадный казус, то по мере роста таких прецедентов они воспринимаются все серьезнее, демонстрируя разобщенность, провоцируя социальное недовольство и усиливая протестные настроения, считают эксперты.

Природа этого феномена в «ментальном разрыве», разобщенности власти и населения.

«В современном общественном сознании чиновничество воспринимается не просто как совокупность носителей властных функций, но как замкнутая в себе социальная группа, оторванная от остальной части общества. психология значительной части самих государственных управленцев пока осталась прежней. Они всё так же воспринимают свой статус как форму привилегии, а не как неизбежную ответственность перед обществом. Именно поэтому их резкие высказывания особенно болезненно воспринимаются значительной частью населения», - отмечается в исследовании.

Также в числе причин опасного феномена невысокий профессиональный и культурный уровень значительной части чиновников и изменение информационного пространства, не оставляющего права на ошибку, и «происки госдепа» - оппоненты власти заинтересованы в появлении скандальных кейсов, отмечают эксперты.

А вот автором феномена эксперты признали Дмитрия Анатольевича Медведева, чья знаменитая фраза «Денег нет, но вы держитесь» стала мемом 2016 года и положила начало новому опасному тренду: «Можно признать, что неосторожное выступление Дмитрия Медведева в Крыму фактически породило любопытный феномен отслеживания скандальных фраз чиновников общественными активистами и заинтересованными политическими группами. Общество само находится в поиске подобного рода резонансных заявлений с тем, чтобы доказать обоснованность роста антиэлитных настроений, что, разумеется, ни в коей мере не оправдывает самих чиновников, позволяющих себе скандальные заявления».

А таких скандалов предостаточно. Так, депутат Государственной Думы Сергей Вострецов в прошлом году предложил «лишать родительских прав за участие детей в несанкционированных митингах», его коллега по цеху Тамара Плетнева накануне чемпионата мира по футболу в России озаботилась моралью россиянок и призвала «не стоит вступать в сексуальную связь с иностранными болельщиками».

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заявил гражданам, что «если их не устраивают цены, значит, они недостаточно зарабатывают». Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявил молодым мамам, что если нет яслей, «сидите дома, договаривайтесь с бабушками, наймите няню». Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина предложила многодетным, платящим ипотеку, «сдавать детей в детский дом, если не хватает на их содержание». А директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких прославилась выражением «Государство не просило вас рожать».

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал протестующих против строительства мусорного полигона «всякой шелупонью, которая здесь никто, и звать их никак». А фраза врио главы Алтайского края Виктора Томенко претендует на крылатую, не уступающую лучшим выражениям Виктора Черномырдина: «Всё у нас хорошо, но дальше так жить нельзя».

Пожалуй, именно она лучше всего отражает сложившуюся ситуацию. По мнению экспертов, согласно анализу текущей общественно-политической ситуации, высказывания чиновников несут определённую угрозу для власти, а именно «углубление отчуждения между властью и обществом, разрушение позитивного имиджа власти, провокация протестных настроений». И рекомендуют политикам … курсы ораторского мастерства и личных пиарщиков. Поможет ли это преодолеть увеличивающийся разрыв между властью и обществом, большой вопрос.

Светлана Алеутская