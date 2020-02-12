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6 Декабрь 2019, 18:15

«Денег нет, но вы держитесь»: россиянин процитировал ФНС Медведева, чтобы уйти от налогов

медведев

Житель Подмосковья не платит налоги из-за геополитической напряженности

Житель поселка Никольско-Архангельский в Подмосковье попросил у суда отсрочку от выплаты налогов весьма оригинальным способом. Он попросил суд и Федеральные налоговые органы «держаться вместе с ним» и даже привел некоторые трудно опровержимые аргументы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на текст оригинального документа.

Ходатайство было получено 6-м участком районного Мирового суда. В тексте документа мужчина, будучи должником по транспортному налогу, сослался на неспокойную политическую обстановку в мире, а также на знаменитое высказывание экс-главы правительства Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь», которое он изрёк во время одного из своих рабочих визитов по стране.

«…когда нас окружают враги, когда даже у второго человека в стране, до недавнего времени, председателя правительства Российской Федерации, Дмитрия Анатольевича Медведева нет денег и он призывает нас, граждан РФ, держаться!», - так пишет в ходатайстве должник с оригинальным чувством юмора. Далее он продолжает:

«На данный момент я являюсь безработным, и у меня, так же, как у (Медведева) нет денег. В связи с чем предлагаю ИФНС г. Балашиха… держаться  вместе со мной, так как у меня выплатить указанную сумму на данный момент не представляется возможным. 

Стоит отметить, что согласно исполнительному листу, мужчина должен в общей сложности 3347 рублей 27 копеек по транспортному налогу. 

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