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Денег нет: россияне стали меньше тратить

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В сентябре россияне стали тратить на 3,6 процента меньше, чем в августе, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли специалисты холдинга «Ромир».

Более того, они отметили, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года затраты россиян на основные нужды наоборот увеличились на 13,4 процента, достигнут тех сумм, которые затрачивались в апреле.

При этом четыре месяца подряд россияне продолжают тратить максимальную сумму. То есть, больше этих средств в предыдущие годы люде не расходовали. Несмотря на такую тенденцию, «Ромир» отмечает, сокращение реальных расходов на два процента.

В сравнении с 2018 годом реальные расходы подросли на 4,1 процента.

Екатерина Брязгунова

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