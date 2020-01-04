Денег в стране много, но россияне продолжат беднеть

2019 год стал рекордным для российской экономики: достигнут самый большой объем госрезервов, снижен госдолг, инфляция ожидается низком уровне. Но народ по-прежнему не получает прямых преференций от этих достижений, сообщает DEITA.RU.

Согласно открытым данным, цены в стране за год поднялись всего на 2,5 процента. Это повторение результата 2017 года. Стойкий уровень инфляции также свидетельствует о том, что в условиях нерезкого, но устойчивого роста цен, граждане привыкли существовать комфортно.

Что касается денежных запасов, то на конец декабря они составляли около 550 миллиардов долларов, что является максимальным показателем с 2008 года. Этой суммы хватает и на покрытие внешнего долга. Фонд национального благосостояния оценивается в размере 124 миллиардов долларов.

Однако наличие резервных денег и прочие макрофинансовые показатели мало влияют на благосостояние людей. Рост ВВП Минфин оценивает в 1,3 процента в 2020 году, а это почти в 2 раза ниже общемирового.

Реальные доходы людей падают с 2014 года. Данных по прошедшему году пока нет, но в 2019 доходы выросли на 0,2 процента, которые были с лихвой перекрыть инфляцией. Резкое падение доходов россиян в ноябре 2019 - аж на 2,9 процентов - не сулит ничего хорошего по общим итогам года.

Кроме того, по официальным данным количество бедняков в России также не меняется. Наоборот, их число растет. Количество людей с доходом меньше 10 тысяч рублей в месяц в первом квартале прошлого года выросло на 500 тысяч. При этом «субъективно бедными» считают себя 42 миллиона россиян. То есть, четверть населения идентифицирует себя как «сирых и убогих».

Сейчас надежда правительства - это только нацпроекты, на которые Путин и Медведев не станут жалеть денег. На конец ноября исполнение нацпроектов составило всего 75%. А в нацпроекте «Цифровая экономика» и вовсе освоено чуть более четверти средств.

Тревогу начал бить глава счетной палаты Алексей Кудрин, который в декабре задел главу Минфина Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Орешкина словами о том, что ни в одной стране мира нет такой ситуации, когда колоссальные миллиарды попросту не доходят до дела.

Однако министры представили свой аргумент - контроль за деньгами стал строже и платят только по факту сделанной работы, что никак не отменяет действительности: деньги есть, но их не могут потратить.

Еще в майском прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования были озвучены оптимистичные цифры: доходы россиян в 2020 году вырастут на 2,9 процента. Минэкономразвития мыслит сдержаннее - всего полтора процента роста доходов. Однако независимые эксперты и вовсе говорят об одном проценте из-за медленного роста экономики. И все это - без учета трехпроцентной инфляции.

Василий Кучин



