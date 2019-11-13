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Денежное довольствие солдат вырастет вдвое

армия солдат

Всем солдатам-срочникам предлагают выплачивать оклад в размере 2 086 рублей, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона внесен в российское правительство военным ведомством.

Напомним, солдат находится на полном обеспечении государства, то есть ему выдают форму, кормят, обеспечивают какую-никакую крышу над головой. Кроме того, ему положено денежное довольствие. Его тратить можно на любые нужды, например, выпить в увольнении с любимой кофе или лимонада. Еще можно задаривать цветами два, а то и три раза в месяц.

Начиная с 2012-го по 2018 год в армии унифицировали денежное довольствие и установили несколько надбавок. В результате доходы срочников подросли. Так, еще недавно только призванный молодой человек получал 1092 рубля. По новой форме, которую предлагают военные, призывник сразу начнет получать 2052 рубля.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что в армейской системе грядут серьезные изменения. Так, если во время несения службы солдат получил ранение, а страховка не выплачивается вовремя, пострадавший должен получить не только страховку, но и неустойку по ней.

Кроме того, потомственные военные в перспективе могут получить жилье от государства. Для того, чтобы стать обладателями своих квадратных метров, согласно законопроекту, который был опубликован в сентябре, следует выполнять ряд условий.

Еще одно предлагаемое новшество — выплата подъемных бывшим военным, которые отправляются в другие регионы работать не по военному направлению.

Екатерина Брязгунова

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