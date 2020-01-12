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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

«Денежную» собаку за 2 миллиона продают на Дальнем Востоке

Собака

На популярном сайте интернет-объявлений житель Благовещенска Амурской области разместил объявление о продаже самоеда за 2 миллиона рублей, сообщает DEITA.RU.

Высокую стоимость животного хозяин объяснит тем, что самоед приносит удачу и деньги в семью. В объявление именно так и написано: «денежный самоед». При этом причина продажи домашнего питомца не указана.

По словам заводчиков, стоимость животного сильного преувеличена. Так, в среднем животное этой породы стоит от 30 до 40 тысяч рублей. Высшая планка стоимости установлена для собак с родословной.

Отметим, что во Владивостоке на сегодня на интернет-досках опубликовано почти 70 объявлений о продаже собак: 50 на сайте Farpost и 18 на Avito. Стоимость самоеда в столице ДФО начинается от 17 тысяч рублей.

Иван Юрьев

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