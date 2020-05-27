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Денежные выплаты смогут получить еще больше приморских семей
Перечень был расширен депутатами Законодательного Собрания
В среду, 27 мая, на очередном заседании Законодательного Собрания Прииморья парламентарии приняли поправки в краевые законы, которые расшили возможности для приморских семей, сообщает ИА DEITA.RU.
Поправки в закон были представлены врио вице-губернатором Приморья Еленой Бронниковой. Она рассказала, что поправки предусматривают расширение перечня приморских семей, которые смогу реализовать право на съем жилья или строительство нового. Так, на такую компенсацию смогут рассчитывать семьи, проживающие в аварийных дома и имеющие трех и более детей или ребенка-инвалида.
В законе также прописан порядок получения данной выплаты. Всего на реализацию закона из краевого бюджета будет затрачено 36 млн. рублей. На данную помощь смогут рассчитывать девять семей, в которых 43 человека. Все расчеты приняты по данным Министерства строительства РФ.
Деньги будут предусмотрены как на аренду помещений, либо на строительство или приобретение нового жилья. Поправки были внесены в краевой закон, который приняли в конце предыдущего года.
Как отметила председатель социального комитета Татьяна Косьяненко, законопроект был рассмотрен на заседании в трех чтениях по просьбе губернатора. Такое же предложение выдвинул комитет на заседании Заксобрания и рекомендовал принять региональному парламенту законопроект сразу в трех чтениях.
За поправки проголосовали все присутствующие депутаты.