Деньги бегут из России в офшоры

Новый печальный рекорд поставил отток капитала из России, сообщает DEITA.RU.

В 3 квартала 2019 года отток капитала из России составил 7,5 миллиардов долларов США. Идут деньги в разные страны, но прежде всего на Кипр и в Сингапур.

Причин оттока капитала несколько. Во-первых, опасаясь новых санкций США, российский бизнес погашает долги перед иностранцами. Следствием этого становится на фоне сокращения внешних обязательств приобретение иностранных активов банками.

Об инвестициях в иностранные производства речь не идет - в первом квартале 2019 года российские компании практически прекратили приобретать иностранный бизнес.

Не последнюю роль в оттоке капиталов из России играет и то, что офшорная олигархия стала основой правящей элиты в стране. Выводить капиталы им стало проще: законы ведь под себя пишутся. Вот и ставятся печальные экономические рекорды один за одним.

Самая же высшая власть трагедий в оттоке капитала из России не видит. Как заявил Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума – 2019, утечку капитала с лихвой перекрывает положительное сальдо торговых операций.

Дмитрий Санников