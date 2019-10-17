telegr wh call

Новости

У природы свой отопительный сезон

17 Октябрь 2019, 17:15

«Помогите» — новый развод у банкоматов набирает популярность

17 Октябрь 2019, 17:00

Русский крейсер попал на поздравительную открытку американского конгрессмена

17 Октябрь 2019, 16:45

Самые влиятельные женщины мира - сподвижница Навального и активист-аутист

17 Октябрь 2019, 16:30

Фонд «Восточный Порт» помог больнице Находки обновить автопарк

17 Октябрь 2019, 16:16

Фестиваль «На островах чудес» прошел на Сахалине

17 Октябрь 2019, 16:15

Долгожданные дороги появятся во Владивостоке

17 Октябрь 2019, 16:15

Школа практического врача объединила медиков самых разных профилей

17 Октябрь 2019, 16:05

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Деньги бегут из России в офшоры

деньги, валюта, монета, монеты,

Новый печальный рекорд поставил отток капитала из России, сообщает DEITA.RU.

В 3 квартала 2019 года отток капитала из России составил 7,5 миллиардов долларов США. Идут деньги в разные страны, но прежде всего на Кипр и в Сингапур.

Причин оттока капитала несколько. Во-первых, опасаясь новых санкций США, российский бизнес погашает долги перед иностранцами. Следствием этого становится на фоне сокращения внешних обязательств приобретение иностранных активов банками.

Об инвестициях в иностранные производства речь не идет - в первом квартале 2019 года российские компании практически прекратили приобретать иностранный бизнес.

Не последнюю роль в оттоке капиталов из России играет и то, что офшорная олигархия стала основой правящей элиты в стране. Выводить капиталы им стало проще: законы ведь под себя пишутся. Вот и ставятся печальные экономические рекорды один за одним.

Самая же высшая власть трагедий в оттоке капитала из России не видит. Как заявил Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума – 2019, утечку капитала с лихвой перекрывает положительное сальдо торговых операций.

Дмитрий Санников 

Читайте также:

Споры резидентов офшоров рассудят специальные суды

Русский остров без инвестиций: Резиденты САР могут не вкладывать в острова деньги

Резидентами офшора на Русском смогут стать компании из Британии

Популярное

ГИБДД вводит новый тест для водителей

Россиянам закрыли дорогу в Таиланд

МЧС призывает выбросить смартфоны

Медведев решает судьбу Приморья
Загрузка...
Загрузка...