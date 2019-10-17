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Деньги бегут из России в офшоры
Новый печальный рекорд поставил отток капитала из России, сообщает DEITA.RU.
В 3 квартала 2019 года отток капитала из России составил 7,5 миллиардов долларов США. Идут деньги в разные страны, но прежде всего на Кипр и в Сингапур.
Причин оттока капитала несколько. Во-первых, опасаясь новых санкций США, российский бизнес погашает долги перед иностранцами. Следствием этого становится на фоне сокращения внешних обязательств приобретение иностранных активов банками.
Об инвестициях в иностранные производства речь не идет - в первом квартале 2019 года российские компании практически прекратили приобретать иностранный бизнес.
Не последнюю роль в оттоке капиталов из России играет и то, что офшорная олигархия стала основой правящей элиты в стране. Выводить капиталы им стало проще: законы ведь под себя пишутся. Вот и ставятся печальные экономические рекорды один за одним.
Самая же высшая власть трагедий в оттоке капитала из России не видит. Как заявил Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума – 2019, утечку капитала с лихвой перекрывает положительное сальдо торговых операций.
Дмитрий Санников