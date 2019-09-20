Деньги будут отбирать без суда

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о поправках в Трудовой Кодекс, сообщает DEITA.RU.

Суть законопроекта состоит в том, что теперь появится возможность взыскивать с работодателя долги по зарплате без суда. В механизме будет задействована государственная инспекция труда. Фактически, инспекторы смогут сами принимать решения для принудительного исполнения работодателем обязанности по выплате работнику начисленной зарплаты. Ну а эти самые решения государственных инспекторов труда получат статус исполнительных документов для судебных приставов.

Как подчеркнул председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, этот документ направлен на защиту трудовых прав граждан от недобросовестных работодателей и позволит людям быстрее получить положенные им выплаты.

Не секрет, что сейчас работники в случае невыплаты или задержки зарплаты могут обратиться в суд, а это требует времени и денег. После документа у работника появится выбор, куда обратиться — в суд или в трудовую инспекцию за взысканием возникшей задолженности со своего работодателя во внесудебном порядке.

В соответствии с законопроектом, работодателю будет предоставлен 10-дневный срок для обжалования решения инспекции по труду. По истечении этого времени, если долг перед работником не погашен, предписание инспектора по труду будет направляться в службу судебных приставов для исполнения. Законопроект не просто упрощает систему выплаты долгов работодателем перед работниками, но и максимально сокращает сроки погашения задолженности.

Как прокомментировала «Солидарности» депутат Государственной Думы, председатель Федерации профсоюзов Кубани Светлана Бессараб, у трудящегося, не получившего заработанные деньги, каждый день просрочки вызывает огромные финансовые трудности, и это справедливо – упростить для граждан получение долгов по зарплате без дополнительных судебных тяжб.

Дмитрий Санников