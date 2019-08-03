В России с 1 августа снова начали выдавать кредиты на образование, сообщает DEITA.RU.

Пока о программе образовательного кредитования Минобрнауки договорилось со Сбербанком, но и другие банки могут присоединиться к ней в будущем. Подобная практика в России раньше была, но ее остановили в 2017 году в связи с очередной «оптимизацией».

Согласно условиям программы образовательного кредитования, учащийся вуза, у которого есть государственная лицензия, может получить в Сбербанке кредит на получение высшего образования по ставке не выше 9% годовых.

Важно отметить, что редоставлять банку обеспечение за кредит (залог, кредитную историю) - не нужно.

Основное отличие образовательного кредита от обычного потребительского состоит в том, что льготный период по кредиту охватывает весь срок обучения в вузе и еще 3 месяца после его окончания. В это время студент не должен выплачивать деньги банку. А в первый и второй год после выпуска может платить только часть процентов. Выплачивать проценты в полном объеме придется только с третьего года.

Стоимость обучения в российских вузах сильно разнится в зависимости от специальности и самого вуза. Например, дешевле всего обойдется год обучения в Дагестанском государственном университете на специальностях биология, история, филология - 16 000 рублей. Дороже всего - 1 200 000 рублей за год, в Университете Иннополис (Казань, Татарстан) по специальности «Информатика и вычислительная техника».

В Дальневосточном федеральном университете в в 2019/2020 учебном году самая «популярная» стоимость обучения – 210 ооо рублей в год. Такова цена получения образования на договорной основе в рамках бакалавриата по специальностям от физики и химии до экономики и менеджмента. Есть образовательные услуги и подешевле – от истории и философии до прикладной математики и социальной работы по 190 000 рублей в год. Есть и подороже – дизайн и медицинская биохимия по 285 000 рублей.

Дмитрий Санников