В России расширят список финансовых организаций для работы в сфере строительства, сообщает DEITA.RU.

Число банков, которые могут работать с застройщиками по новой схеме, увеличился с 63 до 100. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Кабмин снизил требования к кредитному рейтингу банков, которые могут работать с эскроу-счетами, что и позволило расширить список.

Как считают чиновники, показатели деловой репутации снижаются для стимулирования конкуренции среди банков, в частности, чтобы дать возможность поработать на этом рынке и локальным финансовым организациям.

Существуют и дополнительные ограничения для банков с низким рейтингом. Им запрещается выдавать целевые кредиты на строительство многоквартирных домов в размере более 20% от их капитала.