Деньги ДОМ.РФ украли во Владивостоке

Уголовное дело о хищении бюджетных миллионов завели во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Во вторник, 19 мая, в офисе строительной компании «Аркада» прошли обыски, изъята документация, сообщил источник DEITA.RU в правоохранительных органах.

Выемку документов связывают со строительством ЖКС «Остров» и пропажей 146 млн рублей. Деньги в строительство важного постсамитовского объекта были инвестированы компанией АО «ДОМ.РФ». УМВД России по Владивостоку возбудило уголовное дело по факту кражи денег в отношении неустановленных лиц из числа руководителей строительной компании «Аркада».

Сообщается, что строительная компания по сей день не отчиталась о деньгах, которые ей были выделены на достройку поселка «Остров». Всего на счет организации перечислили 1,144 млрд рублей.

Напомним, что с 2013 года на острове Русский не могут достроить поселок «Остров», который предназначался для педагогов и преподавателей ДВФУ. Дольщики вложили средства, но остались без домов. На протяжении последних лет члены ЖСК выходят на митинги и просят власти обратить внимание на них. Помимо этого, они пишут письма во все органы власти, в том числе и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, аппарат которого они пригласили жить в ЖСК «Остров».

Последний раз проблемную стройку обсуждали вице-премьер Марат Хуснуллин и губернатор Приморья Олег Кожемяко. По итогам совещания было заявлено, что решение было найдено.

В свете происходящего есть повод для волнений и других дольщиков, доверивших свои деньги ИСК «Аркада» на строительство многоэтажных жилых домов во Владивостоке, это «Аркада Арт» по улице Фастовская и ЖК «Босфор» на Красного Знамени, 158а. Судьба этих домов теперь зависит от дальнейшего развития событий вокруг уголовного дела.