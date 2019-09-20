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Деньги есть: Медведев пообещал россиянам прибыль

20 Сентябрь 2019, 10:30

Медведев

Премьер озвучил оптимистичные ожидания, сообщает DEITA.RU.

Дмитрий Медведев заверил россиян в том, что по крайней мере в ближайшие три года российский бюджет покажет прибыль, то есть будет профицитным.

По словам премьера, члены кабинета министров смогли учесть все возможные факторы, имеющие потенциал повлиять на состояние бюджета.

В частности, Медведев привёл в пример дихотомию на рынке углеводородов и цену на нефть, которая стала очень быстро дорожать и так же быстро дешеветь под напором новостей из Арабских Эмиратов.

Премьер заверил, что министрам удалось выработать механизм, который сводит к минимуму зависимость бюджета от внешних факторов.

Кроме этого, Медведев выразил надежду, что благодаря профициту в бюджете федеральное правительство сможет осуществлять должную помощь нуждающимся регионам.

Дмитрий Шевченко

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