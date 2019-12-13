Деньги клиентов банков возвратят, если не взять трубку

Новый способ верифицировать денежные операции предложили банкиры из Ассоциации банков «Россия». По мнению экспертов, если в переводе средств есть признаки мошенничества, то стоит дождаться ответа держателя счета, или вернуть ему деньги, сообщает DEITA.RU со ссылкой на источники РБК из АРБ.

До того, как представители российских банков всерьез подняли эту проблему, механизм работы переводов, не требующих согласия пользователя, был куда проще. В случае, если алгоритмы того или иного банка усмотрели в операции что-то сомнительное – перевод(как и переводимые деньги) блокиреуется сроком до двух дней. В это время банк пытается связаться с владельцем счета для уточнения обстоятельств. В случае, когда клиент не выходит на связь, деньги – «прогорают». Теперь такой метод работы с подозрительными переводами вызывает вопросы не только у жертв мошенников, но и у банкиров.

Инициатива, которую предложили банки на встрече профильной Ассоциации, заключается в том, чтобы возвращать деньги обратно клиенту в случае, когда по «подозрительному» переводу не удалось добиться ответа от владельца счета. Стоит отметить, что на сегодняшний день законодательно не прописано, как именно банки должны получать подтверждение от клиента. Однако популярностью пользуется способ «по старинке» - позвонить.

Евгений Черемухин