Деньги на хлеб выдают в Приморье

Почти 63 миллиона рублей субсидий из краевого бюджета предусмотрено на производство социальных сортов хлеба в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU по материалам регионального правительства.

По информации министерства сельского хозяйства Приморского края, в первом квартале 16 хлебопекарных предприятий подали заявления на общую сумму более 15 миллионов рублей. Это производители из Владивостока, Уссурийска, Большого Камня, Лесозаводска, Михайловского, Спасского, Партизанского, Хасанского, Красноармейского районов, Ханкайского, Тернейского округов и острова Попова.

«Для предприятий местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, и островных территорий Приморья действует повышающий коэффициент в размере 1,5, субсидия составляет 5,1 тысячи рублей на одну тонну выпускаемой продукции. Для всех остальных предприятий – 3,4 тысячи рублей», – отметили в министерстве.

Всего на производство социальных сортов хлеба в этом году в Приморье предусмотрено 62,9 миллиона рублей субсидий. Деньги дадут не всем пекарям: продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, изготавливаться из пшеничной муки с использованием опарного способа приготовления, из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки – с использованием заквасок.