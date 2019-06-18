Пенсионный фонд России озвучил свой бюджет на ближайшие годы. Согласно данным, дефицит - колоссальный, а недоимку покроют из «остатков бюджета», сообщает DEITA.RU.

Платить пенсии россиянам становится все более невыгодно. Грядущие финансовые годы не сулят ПФР денежной стабильности.

Так, в 2020 году заработать российский пенсионный фонд планирует 9, 106 трлн рублей, а потратить 9, 152 триллиона. В 2021 году заработок составит 9, 402 трлн, расходы - 9,443. И только в 2022 году, когда пенсионная реформа уже набережной обороты, ПФР сможет стабилизировать доходы и заработать 9,835 а потратить 9,830.

При этом, на протяжении этих трех лет фонд продолжит получать дотации из федерального бюджета в размере почти 3,5 миллиардов ежегодно, с небольшими колебаниями.

Но даже дотации федеральных денег не помогут. Недостачу компенсируют из «остатков бюджета», что является довольно расплывчатой формулировкой и буквально означает «откуда-нибудь».

Об этом свидетельствуют материалы Минфина по денежному благосостоянию страны на ближайшие несколько лет. Пенсии по-прежнему являются для государства тяжкой ношей, неизменно тянущей федеральный бюджет якорем ко дну.

Однако эти прогнозы гораздо оптимистичнее прошлых, согласно которым заработки ПФР были на несколько сотен миллиардов ниже.

Деньги российским пенсионерам продолжают черпать со дна практически опустевшего колодца, при этом постоянно дергая оттуда последнее, или же экономя на каждой капле. Чем конкретно пенсионная реформа поможет ПФР выйти на баланс.

Согласно стартовавшим изменениям, в течение ближайших шести лет каждый год пенсионный возраст будет повышайся на год и к 2024 составит 60 лет у женщин и 65 у мужчин.

Повышение не коснется только шахтеров, сотрудников опасных производств и жителей крайнего севера - 55 и 60 лет соответственно. На них сэкономить уж никак не получается.

Логично, что каждый год количество «голодных пожилых ртов» будет уменьшатся, и фонд будет неплохо экономить. Взгляните на прогнозы - 2022.

В этой связи эксперты предполагают, что каждый год пожилой электорат будет все больше и больше недоволен положением вещей.

Проще говоря, холодильник победит телевизор.

Василий Кучин