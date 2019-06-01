Как гласит русская пословица: «Голь на выдумку хитра». Современная действительность лишний раз это подтверждает. Так, россияне заговорили о новом виде мошенничества с участием якобы работников известного банка. Уникальность его заключается в том, что вернуть деньги будет практически невозможно, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Mxsmart, владельцу банковской карты звонят мошенники, представляются либо сотрудниками Сбербанка, либо некой Единой финансовой службы, которой в принципе не существует. Звонок поступает с номера, очень похожим на банковский.

Аферисты сообщают, что с банковской карты произошло списание средств, по их мнению, оно подозрительное, и предлагают отменить операцию.

Разумеется, мошенники оперируют некоторым данными о карте, чем еще больше вводят в заблуждение. Эти данные неизвестные получают, по сути, в открытом доступе: копируют из внутренних баз сайтов, где такая информация не очень хорошо защищена.

Когда владелец карты пропитывается доверием к звонившему и называет код, деньги списываются. Россияне, попавшие в эту ситуацию, отмечают, что деньги вернуть невозможно.

Насколько данная информация соответствует действительности, а также, как поступать в этой ситуации, корреспондент DEITA.RU направил запрос в пресс-службу Сбербанка.

Екатерина Брязгунова