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Деньги обманутых дольщиков ушли за границу
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Деньги обманутых дольщиков ушли за границу
Специальную рабочую группу во главе с Ириной Яровой создает Государственная Дума для возврата денег обманутых дольщиков, сообщает DEITA.RU.
Поручение о создании новой структуры в рамках Государственной Думы дал спикер российского парламента Вячеслав Володин. По информации депутатов, несколько миллиардов рублей, когда-то принадлежащих обманутым дольщикам, разными путями были выведены за границу и сейчас находятся в иностранных банках.
Дело в том, что предыдущая задумка властей со страхованием и защитой прав дольщиков провалилась. Потому, по решению депутатов, страховые компании должны были перечислить взятые деньги в специальный государственный компенсационный фонд. Но хитрые дельцы этого не сделали, выведя деньги на заграничные счета. По расчетам парламентариев, речь может идти о десятках миллиардов рублей.
Потому и вызывают депутаты Госдумы к себе на разговор высокопоставленных силовиков и финансистов. 16 октября парламентарии ждут и главу МВД Владимира Колокольцева и генпрокурора Юрия Чайку и руководителя СК Александра Бастрыкина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Пока силовиками в Госдуме недовольны. «Вы там два года что-то контролировали, а денежки то тю-тю», - прямо заявил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов.
Следить же за тем как выполняют страховые компании свои обязательства, поручено специальной рабочей группе под руководством Ирины Яровой. В группу вошли заинтересованные парламентарии из профильных комитетов Госдумы.
Дмитрий Санников