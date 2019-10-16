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Деньги обманутых дольщиков ушли за границу

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Специальную рабочую группу во главе с Ириной Яровой создает Государственная Дума для возврата денег обманутых дольщиков, сообщает DEITA.RU.

Поручение о создании новой структуры в рамках Государственной Думы дал спикер российского парламента Вячеслав Володин. По информации депутатов, несколько миллиардов рублей, когда-то принадлежащих обманутым дольщикам, разными путями были выведены за границу и сейчас находятся в иностранных банках.

Дело в том, что предыдущая задумка властей со страхованием и защитой прав дольщиков провалилась. Потому, по решению депутатов, страховые компании должны были перечислить взятые деньги в специальный государственный компенсационный фонд. Но хитрые дельцы этого не сделали, выведя деньги на заграничные счета. По расчетам парламентариев, речь может идти о десятках миллиардов рублей.

Потому и вызывают депутаты Госдумы к себе на разговор высокопоставленных силовиков и финансистов. 16 октября парламентарии ждут и главу МВД Владимира Колокольцева и генпрокурора Юрия Чайку и руководителя СК Александра Бастрыкина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Пока силовиками в Госдуме недовольны. «Вы там два года что-то контролировали, а денежки то тю-тю», - прямо заявил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов.

Следить же за тем как выполняют страховые компании свои обязательства, поручено специальной рабочей группе под руководством Ирины Яровой. В группу вошли заинтересованные парламентарии из профильных комитетов Госдумы.

Дмитрий Санников

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