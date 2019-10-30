Деньги от продажи «Хаяттов» осели на счетах акционерного общества

Об этом стало известно на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края, сообщает DEITA.RU.

В ходе обсуждения корректировки регионального бюджета депутат фракции КПРФ Артем Самсонов обратил внимание на отсутствие в краевой казне денег от продажи гостиниц «Хаятт». Когда же они появятся в бюджете?

Как рассказала и.о. губернатора Приморского края Вера Щербина, деньги от продажи «Хаяттов» поступили на счета акционерного общества «Наш дом - Приморье», и не могут быть сразу зачислены в бюджет. По ее словам, разработана дорожная карта и власти заняты деприватизацией акционерного общества, а также решением вопроса с имуществом этого предприятия. «К сожалению, в соответствии с российским законодательством, эти процедуры долгие, они составляют от 9 до 12 месяцев», - подчеркнула Вера Щербина.

Напомним, что в мае 2018 года гостиницу на Корабельной Набережной признали недостроенной, исходя из отчета Контрольно-счетной палаты. За полгода до этого стройку инспектировал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, который обещал достроить гостиницу в течение года.

В итоге гостиницы на Корабельной Набережной и мысе Бурном были проданы на аукционе в апреле 2019 года структурам, связанным с российским олигархом Олегом Дерипаской. Два объекта были реализованы за 3,7 миллиарда рублей.

Между тем, в июле 2019 года во Фрунзенском районом суде Владивостоке началось рассмотрение дела в отношении экс-директора краевого учреждения «Наш дом – Приморье» Марины Ломакиной. По версии следствия, нарушения закона были совершены в 2012 году, когда она занимала руководящую должность в краевой компании «Наш дом – Приморье». Эпизоды связаны с экономическим ущербом, общая сумма составляет более 110 миллионов рублей.

Дмитрий Санников