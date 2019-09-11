Деньги россиян оказались в опасности

Мошенники могут воспользоваться беззащитностью банков, сообщает DEITA.RU.

Ассоциация банков России выяснила, что большинство финансовых учреждений страны считает информацию, предоставляемую Центробанком, недостаточной для предотвращения возможных кибератак.

Исследователи полагают, что распределение голосов по этому вопросу вызывает определённую тревогу. При этом, отрицательные ответы в основном приходятся на крупные банки.

В то же время повышение уровня информационной безопасности и эффективности отражения кибератак банкиры в равной степени связывают с объединением усилий и обменом информацией, встраиванием процессов кибербезопасности в разработку программного обеспечения и повышением квалификации сотрудников.

Дмитрий Шевченко