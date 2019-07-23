В стране впору создавать специальный индекс, с помощью которого можно считать деньги граждан в переводе на пачки лапши быстрого приготовления, сообщает DEITA.RU.

Аналитическое бюро "Ромир", сумевшее вычислить примерный объём "свободных" денег россиян, перевело эту сумму в популярный среди граждан пищевой продукт, а именно - корейскую лапшу "Доширак".

Специалисты посчитали, что если каждый гражданин решит потратить свой ежемесячный запас денег, который по подсчётам аналитиков составляет 33,1 тысячу рублей, то он сможет купить лишь 727 пачек "Доширака".

Примечательно и то, что за прошлый месяц каждый россиянин, если считать в этом же направлении, мог себе позволить 794 упаковки любимого блюда. Таким образом, "Доширак" показал, что граждане немного обеднели.

Дмитрий Шевченко