Даже монеты попали под учёт государства, сообщает DEITA.RU.

Центробанк подсчитал примерное количество монет номиналом выше 10 копеек, находящихся на руках у россиян. Как оказалось, в обращении находится лишь треть металлических денег. Пятая часть или 10 миллиардов штук хранится в копилках у граждан.

Директора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимир Демиденко рассказал "Российской газете", что необходимо создать условия для более активного оборота монет.

Так, например, в Москве существует специальная организация, которая собирает монеты от населения.

Ввиду того, что россияне не очень активно ими пользуются и редко возвращают их в оборот, Центробанк вынужден выпускать много новых монет.

Только в прошлом году подразделениями на руки гражданам выдало почти три миллиарда штук. 2,9 млрд монет. При этом Центробанк уже прекратил чеканку номиналов 1, 5, 10 и 50 копеек.