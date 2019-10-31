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Деньги с "Хаяттов" могут уйти на оплату долгов
За последние три года АО «Дальневосточную инвестиционную группу» обязали выплатить более 328 млн рублей, сообщает DEITA.RU. Вырученные средства с продажи Хаяттов могут пойти на оплату судебных исков.
Согласно Seldon.Basis и картотеке Арбитражного суда за последние несколько лет акционерное общество «Дальневосточная инвестиционная группа» ( ранее АО «Наш дом – Приморье» - Прим.ред.) проиграло несколько исков на общую сумму 320 029 659,84 рублей, еще на 8 490 732 рублей компания заключила мировое соглашение. Самые крупные иски к «Дальневосточная инвестиционная группа» подала КППК «Приморкрайстрой». Оба предприятия были учреждены администрацией Приморья. Общая сумма взыскания с обоих исков составила 301 417 772,84 рублей.
Деньги КППК «Приморкрайстрой» взыскало за строительно-монтажные работы на объекте «Многофункциональный гостиничный комплекс делового типа в районе ул. Корабельная Набережная д.6 во Владивостоке», то есть за один из Хаяттов.
Еще 5 334 882 рублей приморская компания заплатит ООО «АРХИТЕКТОН», которая выполняла проектные работы и готовила документацию по гостинице Хаятт, расположенной на Корабельной Набережной. Также крупную сумму – 12 334 719 рублей компания заплатит за хранение товара на одном из складов в Артеме.
За поставку сантехнического оборудования для гостиницы «Хаятт Ридженси Золотой Рог» придется заплатить в Евро. Общая сумма взыскания составила 3344,47 Евро, по сегодняшнему курсу сумма в рублях это 237 484,46.
Напомним, что накануне на очередном заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты поинтересовались средствами, должны были поступить в бюджет региона после продажи гостиничных комплексов. Как отметила первый вице-губернатор Вера Щербина, вырученные средства осели на счетах акционерного общества «Дальневосточная инвестиционная группа».
В середине весны оба гостиничных комплекса были проданы структура российского олигарха Олега Дерипаски. Два лота ушло с молотка за 3,7 млрд рублей. При этом на их строительство было затрачено более 18 млрд рублей.
Иван Крышан