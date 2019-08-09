Пользователей популярного сайта обворовывали при помощи специальной программы, сообщает DEITA.RU.

Владелец одного из сайтов обратился в компанию по кибербезопасности с жалобой о блокировке его ресурса. Оказалось, что его вполне законный сайт воровал деньги с карт пользователей. Как выяснилось, мошенники создали копию сайта, визуально ничем не отличающуюся от оригинала, при этом название отличалось лишь на одну букву. На сайте-двойнике был установлен «жучок» - специальная программа - скиммер, при помощи которой киберпреступникам удавалось получить личные данные карт пользователей.

Специалисты отмечают, что практически любой сайт может подвергнуться заражению «жучка», при помощи которого с карт пользователей будут «утекать» деньги. Стоит отметить, что скиммеры устанавливают не только в сети интернет, но и на банкоматах. Обычно они бывают в виде накладки на клавиши или на устройство, считывающее магнитную полосу карты. Специалисты отмечают, что данные карты своровать сложнее, если на карте установлен чип. К слову, распознать скиммер на банкомате невооруженным глазом сложно, поэтому сотрудники банков призывают по возможности пользоваться аппаратами в отделениях банка.

Помимо скиммеров, хакеры научились встраивать вредоносный код непосредственно в структуру оригинального сайта. Развитие киберпреступности вынуждает пользователей интернета уделять большое внимание безопасности собственных личных данных.

Софья Корф