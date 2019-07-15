Правоохранители задержали подозреваемого в растрате денег крупнейшего банка России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

13 июля в аэропорту Шереметьево был задержан совладелец компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров, который проходит подозреваемым по уголовному делу в растрате 600 миллионов долларов кредитных средств Сбербанка.

Тверской суд Москвы 15 июля изберёт бизнесмену меру пресечения. Как сообщает издание, всего Мазуров должен банку 2,9 миллиарда долларов.

В компании бизнесмена сказали, что Мазуров не скрывался от следствия и не собирался выезжать за границу.

Отмечается, что основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров входит в число контролирующих лиц Интерпромбанка и является членом его совета директоров.

Дмитрий Шевченко