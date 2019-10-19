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Деньги скрывались за конфликтом удэгейцев и властей в Приморье
Коренные малочисленные народы Приморья ищут поддержки у
оппозиции: власть и бизнес их не слышат, сообщает DEITA.RU.
Любопытная деталь выяснилась в ходе круглого стола по развитию лесной отрасли Дальнего Востока, который состоялся сегодня, 18 октября, в рамках визита оппозиционного политика Никиты Исаева во Владивосток. Участниками дискуссии стали, конечно же, краевые чиновники, лесопользователи, защитники природы и общественники. Пока знакомые между собой представители разных организаций в сотый раз повторяли свои аргументы друг другу и решали, как найти баланс между «рубить, пилить или сажать», слово неожиданно взял представитель коренных малочисленных народов края.
Неприметный человек напомнил собравшимся о том, что в местах, где в основном идет процесс лесозаготовки, проживают люди, причем не просто местные жители, а коренные малочисленные. Им оказался представитель общины удэгейцев Валентин Андрейцев.
Во время круглого стола он поднял тему, которая, видимо, никогда не звучала на подобных мероприятиях, а если и звучала, то проходила мимо ушей заинтересованных лиц. Мало кому известно, что согласно российскому законодательству, коренные народы имеют право на компенсацию за пользование ресурсами и нанесенный ущерб. А основным ареалом заготовки леса в Приморье является его северная часть, то есть именно те места, где и проживают удэгейцы.
Но на сегодняшний день ему следует только одна организация.
«Конечно же, хотелось бы придать огласке этот вопрос. Мы неоднократно обращались в коммерческие компании, однако они игнорируют нас и выполнение законодательства. Все мы знаем, что в сельской местности ничего нет, поэтому эта норма существенно помогла бы нам в социальном плане», - заявил представитель коренного народа.
Похоже, что это может быть корнем проблемы, которая наметилась в отношениях коренных народов и государства. А вершину этот айсберг показал в сентябре во время скандала в поселке Красный Яр между руководством местной школы и нацпарка «Бикин». Поведение администрации парка и края тогда оставило среди коренного населения чувство не справедливости и безнаказанной наглости. По селу пошел вопрос: «А чем мы хуже тигров?». Так как с открытием нацпарка на их землях была надежда на улучшение качества жизни, а по факту они столкнулись с новыми правилами. По мнению экспертов, это связано с ограничениями, которые диктует государство, придя на Дальний Восток.
Отметим, что в Приморье проживает более 500 удэгейцев, в основном они проживают в двух поселениях Агзу и Красный Яр, оба населенных пунктов находятся на севере региона.
Иван Крышан