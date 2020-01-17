«Деньги утекают»: проблему на АЗС обсуждают в Сети

Поломка не только неприятная, но и опасная, сообщает DEITA.RU.



Жительница Владивостока разместила в аккаунте Инстаграм revizor_vdk жалобу на работу на одну из АЗС во Владивостоке. Сообщается, что проблемная колонка находится за городом на улице Гагарина.

Женщина сняла на видео, как на заправке №104 бензин сочится из заправочного пистолета. По словам автора поста, о проблеме она сообщила администрации АЗС еще 20 декабря, однако к 16 января ситуация не поменялась.

Пользователи соцсетей высказались по проблеме в комментариях.

«Ладно деньги, это же просто небезопасно. И может испачкать»

«И все равно там же заправляетесь…»

«пару капель? большие копейки утекают…».

Елена Миронова