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«Деньги утекают»: проблему на АЗС обсуждают в Сети
Поломка не только неприятная, но и опасная, сообщает
DEITA.RU.
Жительница Владивостока разместила в аккаунте Инстаграм revizor_vdk жалобу на работу на одну из АЗС во Владивостоке. Сообщается, что проблемная колонка находится за городом на улице Гагарина.
Женщина сняла на видео, как на заправке №104 бензин сочится из заправочного пистолета. По словам автора поста, о проблеме она сообщила администрации АЗС еще 20 декабря, однако к 16 января ситуация не поменялась.
Пользователи соцсетей высказались по проблеме в комментариях.
«Ладно деньги, это же просто небезопасно. И может испачкать»
«И все равно там же заправляетесь…»
«пару капель? большие копейки утекают…».
Елена Миронова