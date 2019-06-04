В правительстве поняли, как спасти от коррупции государственные заказы по оборонке, сообщает DEITA.RU.



Как рассказал глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин премьеру Дмитрию Медведеву во время рабочей встречи, сейчас по армейскому заказу тщательно мониторят 80 тысяч объектов и 30 тысяч исполнителей.

Количество фиктивных организаций благодаря мониторингу удалось снизить почти в два раза.

По схеме наблюдающие структуры следят за движением бюджетных денег, и если что-то вызывает подозрение - информация сразу же направляется в правоохранительные органы.

Кроме того, мониторинг «дал возможность снизить показатель в два с лишним раза по офшорному выведению денежных средств» - утверждает Чиханчин.

Отметим, еще со времен скандального министра Сердюкова российская оборонка страдает от коррупционного беспредела едва ли не сильнее всех. Это естественно, ведь туда идет очень много денег.

Так, последний на данный момент скандал - это воровство на Муромском радиозаводе. По версии следствия, с 24 июня по 26 июля 2017 года и.о. директора предприятия заключил с подконтрольными ему организациями из Москвы ряд фиктивных договоров на поставку металла на сумму более 20 млн рублей. Деньги были сняты со счетов предприятия и перечислены фирмам поставщикам, откуда переведены непонятно кому. Естественно, комплектующие так и не поступили. Директору завода грозит 10 лет тюрьмы.

В марте сразу три оборонных предприятия попались ФСБшникам. На станкостроительных предприятиях Москвы, Петербурга и Липецка пахнет воровством в особо крупном размере.

Приморье по-крупному отличилось в 2018 году. На «Славянской СРЗ» было возбуждено уголовное дело по факту необоснованного увеличения стоимости ремонтных работ. Ремонт пограничного патрульного корабля «Маньчжур» потянул почти на 25 миллионов рублей!

В 2016 году бывший генеральный директор ОАО "Находкинский судоремонтный завод" заключил фиктивный договор субподряда по ремонту с ООО "Алеут-Восток". Вступившие в сговор воры приводили свыше 23,5 млн рублей. Судно, естественно, так и не было отремонтировано.

Напомним, Медведев и Чиханчин в Москве договорились маркировать идущие на нацпроекты (в том числе - оборонку) деньги особым маркером. Инициатива находится в стадии разработки.

Василий Кучин