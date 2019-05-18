Вернуть деньги за некачественные услуги ЖКХ реально, сообщает DEITA.RU.

Прежде всего вы должны зафиксировать нарушение и обратиться к поставщику услуг за перерасчетом — этим занимается управляющая компания или ресурсоснабжающая организация. В течение двух часов правомерность вашей жалобы будут проверять и, если дополнительных замеров в лаборатории и экспертных исследований проводить не нужно, прямо на месте проведения проверки составляется акт. В том же акте указываются сроки их завершения дополнительных проверок в случае их необходимости.

Акт можно составить самостоятельно, если проверку не провели за три дня. Такой акт должны подписать минимум двое потребителей и председатель совета многоквартирного дома, после чего документ направляется в Госжилинспекцию.

Вы имеете право привлечь к рассмотрению своей жалобы органы Госжилнадзора – они тоже проводят выездную проверку. После этого исполнитель услуги получит предписание, которое обязан исполнить.

В случае, когда предписание выдано, но в срок не исполнено, нарушителя оштрафуют. Два проигнорированных предписания в одном доме означают обращение Госжилинспекции в суд с иском об исключении дома из реестра лицензии данной организации.

Но если вы считаете, что Госжилинспекция восприняла вашу жалобу формально, вы вправе обратиться к главному госжилинспектору РФ. В таком случае накажут и исполнителя некачественной услуги и органы Госжилинспекции.

Анастасия Туркова