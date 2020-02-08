Депутат Госдумы погиб в авиакатастрофе

Руководство Госдумы подтвердило информацию о гибели депутата Айрата Хайруллина при крушении вертолета. Об этом сообщает DEITA.RU. со ссылкой на материал «Российской газеты».

Вячеслав Володин заявил о том, что депутат Хайруллин погиб в катастрофе в Казани, недалеко от аэропорта.

Он и ряд других коллег по Госдуме выразили свои соболезнования.

До своего депутатского кресла в Госдуме погибший занимал пост депутата госсовета Татарстана, начав путь с депутатского места в горсовете Казани.

Погиб депутат после жесткой посадки вертолета в Татарстане. Он стал единственным погибшим. Причиной трагедии пока называют сложные погодные условия.

Напомним, что за 2019 год в мире на воздушных судах произошло 20 аварий. Погибло в них 283 человека. Эксперты отмечают, что на два миллиона нормальных рейсов приходится одно крушение. Так, минувший календарный год стал одним из самых спокойных за историю авиаперевозок. Так, крушение потерпело 13 пассажирских самолетов и шесть грузовых.

Самой аварийной частью света признала Северная Америка – воздушные пространства США и Канады.