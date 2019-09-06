Депутат Государственной Думы Виктор Пинский выразил надежду, что ошибка, из-за которой в обход профсоюзов было принято постановление администрации Приморского края, уменьшающее районный коэффициент, будет исправлена, сообщили DEITA.RU в Федерации профсоюзов Приморского края.

«Нынешняя администрация Приморского края – самая социально ориентированная и первая – активно сотрудничающая с профсоюзами. Все проблемы, озвученные губернатору, до сих пор решались в пользу профсоюзов и в интересах трудовых коллективов. Полагаю, что в данном случае произошла ошибка, возможно связанная с кадровым вопросом, которая будет исправлена. К сожалению, нестабильная работа администрации в предыдущие периоды, могла привести к вымыванию профессиональных кадров, которое может еще сказываться. Разумеется, вопрос начисления заработной платы –главный для трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Ради обсуждения таких вопросов она и создавалась. Вызывает недоумение, почему в данном случае процедура была нарушена и постановление об изменении районного коэффициента в Приморье было принято без учета мнения профсоюзов», - сказал Виктор Пинский.

Депутат подчеркнул, что советы профсоюзов всегда только на пользу власти.

«Профсоюзы больше кого бы то ни было заинтересованы в сохранении мира и стабильности на территории и являются самым надежным индикатором состояния общества. Именно профсоюзы видят первыми все опасности для благополучия региона. И конечно, самый правильный способ избежать социального напряжения – советоваться с профсоюзами. Тем более, что это – требование Трудового кодекса», - сказал депутат.

Речь идет о решении администрации Приморского края, которая устанавливает с 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморья 1,2 вместо привычного 1,3. Прежний показатель сохранится только для жителей территорий края, приравненных к Крайнему Северу, и в селах и поселках приграничной 30-километровой зоны. Соответствующее постановление №565-па администрации Приморского края приняла 2 сентября.

По замыслу авторов документа, который вступит в действие уже 1 января 2020, уменьшение коэффициента компенсирует увеличение окладов. Однако, профсоюзы считают, что это не так. По подсчетам профсоюзов фактическая зарплата в результате этих изменений уменьшится. Свои расчеты уже представили территориальные организации профсоюзов медиков и педагогов.

Вот простой пример из жизни обычного младшего воспитателя во Владивостоке.

Оклад младшего воспитателя 5171 руб.

Доплата до МРОТ - 6109 руб.

РК – 30% - 3384 руб.

ДВ – 30% - 3384 руб.

Итого начисленными – 18048, за вычетом подоходного налога – 15701,76 руб.



При уменьшении районного коэффициента до 20% и увеличении оклада на 10%:

Оклад – 5171 + 10 % = 5688,1 руб.

Доплата до МРОТ – 5591,9 руб.

РК – 30% - 3384 руб.

ДВ – 20% - 2256 руб.

Итого начисленными – 16920, за вычетом подоходного налога – 14720,4 руб.

Дмитрий Санников