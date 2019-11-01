Депутат и бизнесмен хотели купить пограничников

Камчатский депутат и владелец рыбзавода пойдут под суд за взятку пограничникам - 200 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

По версии краевого следкома, депутат села Вывенка Олюторского района и директор рыбопромышленного предприятия, предложили пограничникам 200 тысяч рублей. В обмен мужчины хотели, чтобы стражи порядка лояльно отнеслись к предприятию во время ревизии.

«Предполагались проверочные мероприятия для выявления и пресечения административный и уголовных нарушений, связанных с охраной водных биоресурсов», - отмечают следователи.

В ведомстве подчеркнули, что в ответ на предложение депутата и предпринимателя стражи границ решили действовать согласно регламенту и доложили о случае руководству. Взяткодателей поймали «на горячем» во время передачи 200 тысяч в Петропавловске-Камчатском.

Оба обвиняемых сознались и раскаялись в преступлении. В ходе обысков на часть имущества коррупционеров наложили арест – всего размер равняется 2,6 млн рублей. Им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 60-ти сумм взятки.

Напомним, что подобные случаи происходят по всей стране. Так, недавно возбудили уголовное дело по факту получения взятки главы поселка Новошахтинский в Приморском крае. В этом случае фигурирует и депутат того же населенного пункта. Депутат являлся посредником – он передал 600 тысяч рублей для того, чтобы глава Новошахтинского выиграл аукцион на право аренды земельного участка, на котором находится администрация поселка.

Александра Маслова