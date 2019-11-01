telegr wh call

Новости

Историю забытого народа приморцы могут узнать в библиотеке

1 Ноябрь 2019, 15:03

Депутат и бизнесмен хотели купить пограничников

1 Ноябрь 2019, 15:00

Будущих российских водителей ждут серьезные проблемы

1 Ноябрь 2019, 14:40

ЦБ лишил лицензии одного из крупных банков страны

1 Ноябрь 2019, 14:30

Масштабный ремонт дорог во Владивостоке почти завершён

1 Ноябрь 2019, 14:15

«И ведь не посадят» - дорогое авто едва не размазало пешехода

1 Ноябрь 2019, 14:00

Кому это нужно: изменения в ПДД прояснил эксперт

1 Ноябрь 2019, 13:47

Россияне недовольны средней зарплатой

1 Ноябрь 2019, 13:29

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Депутат и бизнесмен хотели купить пограничников

деньги, рубль, рубли

Камчатский депутат и владелец рыбзавода пойдут под суд за взятку пограничникам  - 200 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

По версии краевого следкома, депутат села Вывенка Олюторского района и директор рыбопромышленного предприятия, предложили пограничникам 200 тысяч рублей. В обмен мужчины хотели, чтобы стражи порядка лояльно отнеслись к предприятию во время ревизии.

«Предполагались проверочные мероприятия для выявления и пресечения административный и уголовных нарушений, связанных с охраной водных биоресурсов», - отмечают следователи.

В ведомстве подчеркнули, что в ответ на предложение депутата и предпринимателя стражи границ решили действовать согласно регламенту и доложили о случае руководству. Взяткодателей поймали «на горячем» во время передачи 200 тысяч в Петропавловске-Камчатском.

Оба обвиняемых сознались и раскаялись в преступлении. В ходе обысков на часть имущества коррупционеров наложили арест – всего размер равняется 2,6 млн рублей. Им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 60-ти сумм взятки.

Напомним, что подобные случаи происходят по всей стране. Так, недавно возбудили уголовное дело по факту получения взятки главы поселка Новошахтинский в Приморском крае. В этом случае фигурирует и депутат того же населенного пункта. Депутат являлся посредником – он передал 600 тысяч рублей для того, чтобы глава Новошахтинского выиграл аукцион на право аренды земельного участка, на котором находится администрация поселка.  

Александра Маслова

Читайте также:

Экс-чиновник Приморья может уйти от миллионного долга банкротством

Армейские триллионы рискуют осесть в карманах

ГИБДД рассказала про взятки и подарки чиновникам

Популярное

Полпред спас Кожемяко

Тарифы на электроэнергию взлетят на 50 процентов

Главный строитель "Аллигатора" пропал при странных обстоятельствах

Скандальный закон пытаются отменить пикетами и петициями
Загрузка...
Загрузка...