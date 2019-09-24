Депутат Лилия Полозова: моя работа - помогать людям

Лилия Полозова была избрана депутатом Думы города Владивостока в составе команды Олега Вельгодского, депутата Законодательного Собрания Приморского края от Первореченского района. Победила с убедительным результатом – за Лилию Полозову проголосовало 52% избирателей. О своей депутатской работе Лилия Полозова рассказала DEITA.RU.

- Лилия Игоревна, Вас можно назвать дебютантом в муниципальной власти, ведь эти два года – впервые в Вашей депутатской карьере. Каковы Ваши впечатления от работы в муниципальном органе представительной власти? Как Вы себя чувствуете в новом качестве?

- То, что меня избрали депутатом в первый раз, это не повод требовать поблажек к себе. Как сказал один из вице-губернаторов одному новоизбранному главе, который жаловался на отсутствие опыта: «Раньше надо было учиться. Тебя уже избрали - иди и работай!» В муниципальной власти я вовсе не дебютант. Раньше я работала помощником Олега Вельгодского в Думе Владивостока и на практике научилась основам и тонкостям муниципального управления. На огромной территории округа депутат в одиночку физически не может везде успеть, всех обойти, каждого услышать. Для этого ему необходимы помощники. Тесный и постоянный контакт с жителями, прямое общение, когда люди напрямую, в своих дворах, рассказывают тебе о своих проблемах – основа успеха в нашем деле.

А еще надо уметь работать с действующей нормативно-правовой базой, подготавливая для депутата грамотные, и юридически выверенные документы. Потому что невозможно защищать права жителей, не зная норм действующего законодательства. У меня приличный опыт работы, уверена, именно поэтому люди и избрали меня своим депутатом. Другое дело, что сегодня мои возможности помочь жителям увеличились.

Это и есть главное впечатление от работы депутатом Думы Владивостока – понимание, что у тебя есть полномочия решить проблемы горожан. И точное осознание, что именно от тебя, от качества твоей работы зависит, как будут жить горожане на территории, которую они мне доверили.

- Интересы избирателей какого округа Вы представляете в Думе города Владивостока?

- Пятый округ – это территория Столетия от частного сектора на ул. Камской, Неманской и Рионской до ул. Овчинникова и Фирсова, и от моря до ул. Волховской и Днепровской. Это улицы Невская, Ильичёва, Вострецова, Корнилова, Нахимова, Завойко, Камский и Днепровский переулки. В 2010 году, когда сюда пришёл работать депутат Вельгодский и мы, его команда, это был запущенный спальный район с разбитыми дорогами и необустроенными дворами. Сегодня, как считают жители - это один из самых благоустроенных районов в нашем городе. И мне приятно сознавать, что в этом есть и моя заслуга.

- Что Вам удалось сделать за эти два года, что пока не получается? Что сделали на округе такого, чего никому до Вас не удавалось?

Самое главное, на мой взгляд, в работе депутата - делать ставку на живое общение с избирателями. Олег Николаевич сам постоянно работает на дворовых встречах, и от нас этого требует. Потому что сидя в кабинете, ничего не узнаешь и ничему не научишься. Мы слушаем и слышим людей, поэтому они идут со своими проблемами, ожидая от нас защиты и помощи. А ещё депутат Вельгодский выстроил нормальные, рабочие отношения с городской властью, с органами охраны правопорядка и с управляющими компаниями. Часто не приходится даже тратить казённую бумагу – многие вопросы решаются одним телефонным звонком. Тем самым создан отлаженный механизм, позволяющий успешно решать возникающие проблемы горожан и добиваться превращения микрорайонов Столетия в территорию комфортной жизни.

Большое внимание я уделяю вопросам благоустройства территорий, причем стараюсь это делать комплексно. И такие возможности сегодня есть. Во Владивостоке, в рамках общефедеральной программы, действует муниципальная программа «Современная городская среда». Это – ремонт придомовых дорог, установка уличного освещения, детских и спортивных площадок, скамеек, урн, организация скверов и зон отдыха, устройство зеленых насаждений на территориях.

В 2018 году в эту программу вошли 4 двора пятого округа (это ровно половина из всех домов, попавших в программу) – дома № 42 и 44 по проспекту 100 лет Владивостоку, № 2 по улице Волховская и № 5 по улице Ильичева. По всем этим адресам в 2019 году будут капитально отремонтированы придомовые проезды, это решит застарелые и наболевшие проблемы округа, что раньше сделать не получалось.

Программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» предполагает софинансирование жителей в размере 5% от общей стоимости работ. В среднем для жителей этих 4 домов стоимость софинансирования составила 37 рублей с 1 квадратного метра площади квартиры. Если человек живет в однокомнатной квартире площадью 33 квадратных метра, то он заплатит всего 1221 рубль за полностью отремонтированный проезд возле своего дома.

Большим подспорьем в моей работе стала программа губернатора О.Н. Кожемяко «1000 дворов». В октябре 2018 года мы вместе с Олегом Вельгодским провели 18 встреч с жителями, разъясняя правила участия в программе. Результат – 20 дворов в районе Столетия в 2019 году бесплатно получат детские и спортивные площадки, для жителей выполнят капитальный ремонт проездов на придомовых территориях.

А еще за эти 2 года мне удалось добиться ремонтов лестниц возле клуба «Чайка» (Ильичева, 26), к дому № 2А по улице Невская, между домами 4 и 5 по улице Нахимова, лестничного марша от дома 31 к дому 30 по улице Волховская, возле дома 32 по улице Днепровская.

Также был произведен ремонт проездов возле домов 12 и 14 по Камскому переулку, от дома 4А по улице Фирсова до дома 7А по улице Колесника, от домов 7 и 9 по улице Колесника до домов 6 и 8 по улице Южно-Уральская, возле домов 9 по улице Днепровская, 8А по улице Вострецова, дома 6 по улице Колесника и 32 по улице Ильичева, возле домов 2 и 2А по улице Невская и 6 по улице Овчинникова.

Раньше, в команде Олега Вельгодского, мой блок вопросов был связан с оказанием помощи жителям, которые добиваются исполнения судебных решений по капитальному ремонту. Практика показывает, что мало выиграть суд, надо добиться исполнения судебного решения. Используя свой опыт, я добилась желаемого результата: на 5 округе судебные решения неуклонно и систематически выполняются. В 2018 году таких исполненных решений было 9, в 2019 - должно быть выполнено 14.

Особое внимание в работе депутата уделяется наказам избирателей. За 2018 и 2019 годы мной были подготовлены и направлены 10 наказов.

Безусловно, большинство наказов в 2018 году, по недоброй традиции, администрация Владивостока отклонила. Как всегда, не хватает у них средств на выполнение требований жителей.

Но наказ об устройстве уличного освещения в районе жилых домов частного сектора по улицам Камская, Неманская, Рионская в 2019 году будет выполнен. В огромном частном секторе, на который власть никогда не обращала внимание, впервые появится уличное освещение!

- Лилия Игоревна, вы всё время говорите о себе, как о члене команды депутата Олега Вельгодского. А почему?

- Жители района ждут от нас результата. А его можно добиться быстрее, если работать слаженным и сплоченным коллективом, в котором у каждого свои обязанности, и свои полномочия.

Мой городской округ – это часть большого краевого округа депутата Олега Вельгодского. Он – наш лидер, который отвечает за весь Первореченский район, часть которого – микрорайоны Столетия.

Я, как депутат муниципального уровня, занимаюсь хозяйственными вопросами. Дворы горожан, их благоустройство, озеленение, детские и спортивные площадки, ремонты многоквартирных домов, повседневное взаимодействие с управляющими компаниями, школы, детские сады, дороги, пешеходные переходы – вот основной круг моих вопросов. Информирование жителей о новых законах и программах, полезных для людей, тоже входит в мои обязанности. Я знаю, какие проблемы надо решать на моём округе, потому что постоянно нахожусь в гуще событий.

Депутат же Законодательного Собрания - это уже уровень государственной власти. У него есть право внеочередного приёма по вопросам депутатской деятельности любым должностным лицом в Приморье.

Работая вместе, одной командой, мы объединяем наши возможности, поэтому результат достигается быстрее.

Именно так, совместными усилиями, удалось добиться ремонта стадиона 38 школы на Моргородке.

Я не раз обращалась в администрацию города, и получала стандартные отписки, что денег нет. Тогда я обратилась к депутату Вельгодскому. Олег Николаевич использовал свои полномочия и смог через администрацию Приморского края найти комплект новой современной универсальной спортивной площадки для 38 школы. А ещё нашёл 6 миллионов рублей на работы по установке площадки. В результате совсем скоро, в октябре этого года, ученики школы № 38 получат новый пришкольный стадион.

А в следующем году, очень надеюсь, нам удастся отремонтировать стадион в 51 школе на Вострецова. Подготовительную работу по этому вопросу мы уже провели. Вот это и есть – командная работа.

- Лилия Игоревна, что для Вас главное в работе депутата?

- Я не стремлюсь делать карьеру. И не стремлюсь к митинговой популярности. Моя работа - помогать людям.

Привести в порядок разбитую дорогу и лестницу. Добиться капитального ремонта многоквартирного дома и пришкольного стадиона. Помочь жителям благоустроить придомовую территорию и обустроить сквер в микрорайоне. Вот это для меня главное.

Дмитрий Санников