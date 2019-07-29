Один из депутатов украинской Рады отказался поддерживать партию «Слуга народа», если они выступят за отмену Дня победы во Второй мировой войне, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Свободную Прессу».

Максим Бужанский, избранный депутат Рады, высказался против принятия фракцией инициативы по отмене праздника. Он сказал, что в таком случае проголосует против и назовет инициаторов перемены дебилами.

Депутат предложил партии горевать вместо того, чтобы праздновать. Он напомнил, что День победы называют также днем памяти и примирения, и спросил, с кем должна примириться Украина, если с немцами у них и так мир.

Как говорит Бужанский, людям известно, кто вел их в газовые камеры, а кто выводил.

Анастасия Туркова